Новый альбом WORMWOOD выйдет летом

«В связи с весенними проблемами в Суэцком канале и Covid-19 мы, к сожалению, вынуждены объявить, что релиз "Arkivet" будет отложен. Это связано с тем, что завод по штамповке винила не смог выполнить поставки в срок из-за отсутствия материалов на производстве.
Это ужасно печальная новость для нас, но, к сожалению, мы не в состоянии ускорить процесс. Новая дата релиза назначена на 27 августа. Мы приносим извинения всем, кто сделал предварительный заказ альбома, но призываем вас подождать ещё месяц. Он того стоит».
Трек-лист:
"The Archive"
"Overgrowth"
"End Of Message"
"My Northern Heart"
"Ensamheten"
"The Slow Drown"
"The Gentle Touch Of Humanity"
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