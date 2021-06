сегодня



Новый альбом WORMWOOD выйдет летом



WORMWOOD опубликовали следующее сообщение:



«В связи с весенними проблемами в Суэцком канале и Covid-19 мы, к сожалению, вынуждены объявить, что релиз "Arkivet" будет отложен. Это связано с тем, что завод по штамповке винила не смог выполнить поставки в срок из-за отсутствия материалов на производстве.



Это ужасно печальная новость для нас, но, к сожалению, мы не в состоянии ускорить процесс. Новая дата релиза назначена на 27 августа. Мы приносим извинения всем, кто сделал предварительный заказ альбома, но призываем вас подождать ещё месяц. Он того стоит».



Трек-лист:



"The Archive"

"Overgrowth"

"End Of Message"

"My Northern Heart"

"Ensamheten"

"The Slow Drown"

"The Gentle Touch Of Humanity"







