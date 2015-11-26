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Wormwood

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Новый альбом WORMWOOD выйдет летом



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WORMWOOD опубликовали следующее сообщение:

«В связи с весенними проблемами в Суэцком канале и Covid-19 мы, к сожалению, вынуждены объявить, что релиз "Arkivet" будет отложен. Это связано с тем, что завод по штамповке винила не смог выполнить поставки в срок из-за отсутствия материалов на производстве.

Это ужасно печальная новость для нас, но, к сожалению, мы не в состоянии ускорить процесс. Новая дата релиза назначена на 27 августа. Мы приносим извинения всем, кто сделал предварительный заказ альбома, но призываем вас подождать ещё месяц. Он того стоит».

Трек-лист:

"The Archive"
"Overgrowth"
"End Of Message"
"My Northern Heart"
"Ensamheten"
"The Slow Drown"
"The Gentle Touch Of Humanity"

WORMWOOD Announce New August Release Date For Arkivet Album



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