Концертное видео NEONFLY



"This World is Burning", , новое концертное видео NEONFLY, доступно ниже. Этот трек взят из нового ЕР Master Tapes - 10 Years Live At Masters Of Rock, релиз которого состоялся 19 июня на Noble Demon:



"Highways To Nowhere" (Live at Masters of Rock 2022)

"This World Is Burning" (Live at Masters of Rock 2022)

"A Gift To Remember" (Live at Masters of Rock 2015)

"Heart Of The Sun" (Live at Masters of Rock 2013)

"Morning Star" (Live at Masters of Rock 2015)







