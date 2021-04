сегодня



Новая песня ROBIN MCAULEY



"Say Goodbye", новая песня ROBIN MCAULEY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек войдет в альбом "Standing On The Edge", выход которого намечен на седьмое мая на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Thy Will Be Done



02. Standing On The Edge



03. Late December



04. Do You Remember



05. Say Goodbye



06. Chosen Few



07. Run Away



08. Supposed To Do Now



09. Wanna Take A Ride



10. Like A Ghost



11. Running Out Of Time



Состав на записи:



Robin McAuley - vocals

Andrea Seveso - guitars

Alessandro Del Vecchio - bass, keyboards, backing vocals

Nicholas Papapicco - drums

Howard Leese - guitars on "Supposed To Do Now"



















