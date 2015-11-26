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Robin McAuley

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Новое видео ROBIN MCAULEY



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"Thy Will Be Done", новое видео ROBIN'а MCAULEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Standing On The Edge", выход которого состоялся седьмого мая на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Thy Will Be Done"
"Standing On The Edge"
"Late December"
"Do You Remember"
"Say Goodbye"
"Chosen Few"
"Run Away"
"Supposed To Do Now"
"Wanna Take A Ride"
"Like A Ghost"
"Running Out Of Time"




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