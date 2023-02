сегодня



Видео с текстом от ROBIN MCAULEY



"Can't Go On", официальное видео с текстом от ROBIN MCAULEY, доступно ниже. Этот трек взят из альбома Alive:



1. Alive

2. Dead As A Bone

3. Bless Me Father

4. Feel Like Hell

5. Can’t Go On

6. The Endless Mile

7. Fading Away

8. My Only Son

9. When The Time Has Come

10. Stronger Than Before

11. Who I Am http://www.robinmcauley.com/







