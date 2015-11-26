Новая песня ALLUVIAL

"Thy Underling", новая песня группы ALLUVIAL, в состав которой входят Kevin Muller (ex-SUFFOCATION, THE MERCILESS CONCEPT), Wes Hauch (ex-THE FACELESS, BLACK CROWN INITIATE), Tim Walker (ENTHEOS) и Matt Paulazzo (AEGAEON), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sarcoma", выход которого запланирован на 28 мая на Nuclear Blast.
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