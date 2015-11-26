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Alluvial

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Новая песня ALLUVIAL



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"Thy Underling", новая песня группы ALLUVIAL, в состав которой входят Kevin Muller (ex-SUFFOCATION, THE MERCILESS CONCEPT), Wes Hauch (ex-THE FACELESS, BLACK CROWN INITIATE), Tim Walker (ENTHEOS) и Matt Paulazzo (AEGAEON), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sarcoma", выход которого запланирован на 28 мая на Nuclear Blast. 

Трек-лист:

01. Ulysses

02. Thy Underling

03. Sarcoma

04. 40 Stories

05. Zero

06. Exponent

07. Sleepers Become Giants

08. The Putrid Sunrise

09. Sugar Paper

10. Anodyne

ALLUVIAL вЂ“ New Single вЂњThy UnderlingвЂќ Streaming



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