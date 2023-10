сегодня



Новое видео ALLUVIAL



"Bog Dweller" новое видео группы ALLUVIAL, в состав которой входят Kevin Muller (ex-SUFFOCATION, THE MERCILESS CONCEPT), Wes Hauch (ex-THE FACELESS, BLACK CROWN INITIATE), Tim Walker (ENTHEOS) и Matt Paulazzo (AEGAEON), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Death Is But A Door, выход которого намечен на 12 января на Nuclear Blast:



"Bog Dweller"

"Fogbelt"

"Area Code"

"Death Is But A Door"







