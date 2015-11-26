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Alluvial

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Новое видео ALLUVIAL



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"The Putrid Sunrise," новое видео группы ALLUVIAL, в состав которой входят Kevin Muller (ex-SUFFOCATION, THE MERCILESS CONCEPT), Wes Hauch (ex-THE FACELESS, BLACK CROWN INITIATE), Tim Walker (ENTHEOS) и Matt Paulazzo (AEGAEON), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sarcoma", выход которого состоялся 28 мая на Nuclear Blast.

Трек-лист:

01. Ulysses

02. Thy Underling

03. Sarcoma

04. 40 Stories

05. Zero

06. Exponent

07. Sleepers Become Giants

08. The Putrid Sunrise

09. Sugar Paper

10. Anodyne

ALLUVIAL вЂ“ вЂњThe Putrid SunriseвЂќ Visualizer Streaming; Sarcoma Album Out Now



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