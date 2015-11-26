Новое видео ALLUVIAL

"The Putrid Sunrise," новое видео группы ALLUVIAL, в состав которой входят Kevin Muller (ex-SUFFOCATION, THE MERCILESS CONCEPT), Wes Hauch (ex-THE FACELESS, BLACK CROWN INITIATE), Tim Walker (ENTHEOS) и Matt Paulazzo (AEGAEON), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sarcoma", выход которого состоялся 28 мая на Nuclear Blast.
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