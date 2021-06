сегодня



Новое видео ALLUVIAL



"The Putrid Sunrise," новое видео группы ALLUVIAL, в состав которой входят Kevin Muller (ex-SUFFOCATION, THE MERCILESS CONCEPT), Wes Hauch (ex-THE FACELESS, BLACK CROWN INITIATE), Tim Walker (ENTHEOS) и Matt Paulazzo (AEGAEON), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sarcoma", выход которого состоялся 28 мая на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. Ulysses



02. Thy Underling



03. Sarcoma



04. 40 Stories



05. Zero



06. Exponent



07. Sleepers Become Giants



08. The Putrid Sunrise



09. Sugar Paper



10. Anodyne







