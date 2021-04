сегодня



EVERY TIME I DIE исполняют CAVE IN / CAVE IN исполняют EVERY TIME I DIE



Two Minutes To Late Night опубликовали два новых видео, в одном из которых Every Time I Die исполняют кавер-версию "Youth Overrided" Cave In, а во втором Cave In исполняют кавер-версию "Moor" Every Time I Die.







