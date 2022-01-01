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Cave In

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Новая песня CAVE IN



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"Blinded By A Blaze", новая песня группы CAVE IN, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома Heavy Pendulum, выходящего 20 мая на DLX 2xLP/2xLP/CD/CS/Digital.

Трек-лист:

"New Reality"
"Blood Spiller"
"Floating Skulls"
"Heavy Pendulum"
"Pendulambient"
"Careless Offering"
"Blinded By A Blaze"
"Amaranthine"
"Searchers Of Hell"
"Nightmare Eyes"
"Days Of Nothing"
"Waiting For Love"
"Reckoning"
"Wavering Angel"

CAVE IN Share New Song вЂњBlinded By A BlazeвЂќ




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