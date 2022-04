сегодня



Новая песня CAVE IN



"Blinded By A Blaze", новая песня группы CAVE IN, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома Heavy Pendulum, выходящего 20 мая на DLX 2xLP/2xLP/CD/CS/Digital.



Трек-лист:



"New Reality"

"Blood Spiller"

"Floating Skulls"

"Heavy Pendulum"

"Pendulambient"

"Careless Offering"

"Blinded By A Blaze"

"Amaranthine"

"Searchers Of Hell"

"Nightmare Eyes"

"Days Of Nothing"

"Waiting For Love"

"Reckoning"

"Wavering Angel"







