Новое видео CAVE IN

"New Reality", новое видео группы CAVE IN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Heavy Pendulum, выходящего 20 мая на DLX 2xLP/2xLP/CD/CS/Digital.
Трек-лист:
"New Reality"
"Blood Spiller"
"Floating Skulls"
"Heavy Pendulum"
"Pendulambient"
"Careless Offering"
"Blinded By A Blaze"
"Amaranthine"
"Searchers Of Hell"
"Nightmare Eyes"
"Days Of Nothing"
"Waiting For Love"
"Reckoning"
"Wavering Angel"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).