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Cave In

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|||| 16 мар 2022

Новое видео CAVE IN



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"New Reality", новое видео группы CAVE IN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Heavy Pendulum, выходящего 20 мая на DLX 2xLP/2xLP/CD/CS/Digital.

Трек-лист:

"New Reality"
"Blood Spiller"
"Floating Skulls"
"Heavy Pendulum"
"Pendulambient"
"Careless Offering"
"Blinded By A Blaze"
"Amaranthine"
"Searchers Of Hell"
"Nightmare Eyes"
"Days Of Nothing"
"Waiting For Love"
"Reckoning"
"Wavering Angel"

CAVE IN To Release Heavy Pendulum Album In May; "New Reality" Music Video Posted




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