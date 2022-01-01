16 мар 2022



Новое видео CAVE IN



"New Reality", новое видео группы CAVE IN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Heavy Pendulum, выходящего 20 мая на DLX 2xLP/2xLP/CD/CS/Digital.



Трек-лист:



"New Reality"

"Blood Spiller"

"Floating Skulls"

"Heavy Pendulum"

"Pendulambient"

"Careless Offering"

"Blinded By A Blaze"

"Amaranthine"

"Searchers Of Hell"

"Nightmare Eyes"

"Days Of Nothing"

"Waiting For Love"

"Reckoning"

"Wavering Angel"







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