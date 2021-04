VIVALDI METAL PROJECT в студии

сегодня



VIVALDI METAL PROJECT в настоящий момент работают в студии над записью двойного альбома, в котором будут задействованы: Mike Portnoy, Rob Rock, Jeff Scott Soto, Mike Terrana, Mark Boals, Roy Z (B. Dickinson), Dirk Verbeuren (Megadeth), Anders Johansson (Manowar), Michele Guaitoli (Visions of Atlantis/Temperance), Rolf Pilve (Stratovarius), Gerit Lamm / Aeva Maurelle (Xandria), Steve Di Giorgio (Testament), Zaher Zorgati (Myrath), Emma Zoldan / Nils Courbaron (Sirenia), Coen Janssen (Epica), Jennifer Batten, Joe Stump (Alcatrazz), Nick Z Marino (Y. Malmsteen), Allan Sorensen (Pretty Maids), Chris Caffery (Savatage), Mark Cross (ex-Firewind), Joel Hoekstra (Whitesnake), Andreas Kisser (Sepultura), Elina Siirala (Leaves' Eyes), Alessandro Del Vecchio (Jorn, Revolution Saints), Fabio D’Amore (Serenity), Melissa Ferlaak (Plague of Stars), Philip Bynoe (S. Vai), Kelly Simonz, Matt Bissonette (E. John/J. Satriani), Giacomo Voli / Roberto De Micheli (Rhapsody of Fire), Felipe Andreoli (Angra), David Folchitto (Fleshgod Apocalypse), Roger Staffelbach (Artension), Marco Sfogli (J. Labrie), Andreas Passmark (Royal Hunt), Marcelo Moreira (Z. Stevens), Bob Katsionis (Firewind), Henrik Klingenberg (Sonata Arctica), Milan Polak, Andrea Martongelli (D. Ellefson) и другие.







