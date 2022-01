сегодня



Новое видео VIVALDI METAL PROJECT



"Hymn Of Life, новое видео VIVALDI METAL PROJECT, доступно для просмотра ниже.



Vocals: Karin Monserratt Cuadra, Rob Rock

Rhythm Guitar: Michele “Dr.Viossy” Vioni

Guitar Solo: Joel Hoekstra

Keyboards: Mistheria

Lead Violin: Abigail Stahlschmidt

Strings: Zagrebački salonski ansambl

French Horn: Marc Papeghin

Percussions: Tony Liotta

Bass: Matt Bissonette

Drums: Mike Terrana



Composed by Wolfgang A. Mozart, Mistheria

Lyrics written by Rob Rock

Arranged by Mistheria

Orchestra written by Mistheria

Orchestra arranged by João Luís

Choir written and arranged by Mistheria



Zagrebački Salonski Ansambl (Croatia):

Lara Silvestri, Martina Drakulić (violins 1); Iva Kralj, Jasmina Bojić (violins 2); Marta Balenović, Petar Haluza (violas); Lovro Kovačević (cello).



Mixed by Ivan Moni Bidin at Artesonika Recording Studio (Italy)

Mastered by Ivan Moni Bidin & Mistheria







