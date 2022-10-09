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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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Vivaldi Metal Project

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31 май 2022 : 		 Новое видео VIVALDI METAL PROJECT

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13 янв 2022 : 		 Новое видео VIVALDI METAL PROJECT

24 ноя 2021 : 		 Новый альбом VIVALDI METAL PROJECT выйдет зимой

25 май 2021 : 		 Обложка нового альбома VIVALDI METAL PROJECT

8 апр 2021 : 		 VIVALDI METAL PROJECT в студии

17 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY в VIVALDI METAL PROJECT

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21 ноя 2015 : 		 VIVALDI METAL PROJECT нашли лейбл

18 ноя 2015 : 		 Вокалист ALMAH в VIVALDI METAL PROJECT

8 июл 2015 : 		 VIVALDI METAL PROJECT приступили к записи

8 янв 2014 : 		 Участники MISTHERIA, ALBERTO RIGONI в VIVALDI METAL PROJECT
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|||| сегодня

Пополнение в VIVALDI METAL PROJECT



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VIVALDI METAL PROJECT сообщили о пополнении в составе — новой участницей стала Aeva Maurelle.




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9 окт 2022
father
Жаль, что она в Ксандрии не осталась

просмотров: 392

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