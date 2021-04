9 апр 2021



Новый альбом LOCH VOSTOK выйдет летом



LOCH VOSTOK выпустит новую работу, получившую название Opus Ferox - The Great Escape, двадцать пятого июня на ViciSolum Records.



Трек-лист:



"The Freedom Paradox"

"Enter The Resistance"

"The Glorious Clusterfuck"

"Disillusion"

"Galacticide"

"When The Wolves Have Eaten Everything"

"Generation Fail"

"Seize The Night"

"The Great Escape"

"Save You"

"Black Neon Manifesto" (CD only)







+1 -1



просмотров: 549