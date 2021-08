сегодня



Новое видео LOCH VOSTOK



"Enter The Resistance", новое видео группы LOCH VOSTOK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Opus Ferox - The Great Escape:



"The Freedom Paradox"

"Enter The Resistance"

"The Glorious Clusterfuck"

"Disillusion"

"Galacticide"

"When The Wolves Have Eaten Everything"

"Generation Fail"

"Seize The Night"

"The Great Escape"

"Save You"

"Black Neon Manifesto" (CD only)







