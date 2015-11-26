Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 183
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 44
*Вокалист METAL CHURCH повесился 39
*Умер басист ZZ TOP 29
*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 28
[= ||| все новости группы



*

Loch Vostok

*



1 авг 2021 : 		 Новое видео LOCH VOSTOK

9 апр 2021 : 		 Новый альбом LOCH VOSTOK выйдет летом

23 ноя 2020 : 		 Новое видео LOCH VOSTOK

29 сен 2017 : 		 Видео с текстом от LOCH VOSTOK

22 сен 2017 : 		 Новый альбом LOCH VOSTOK выйдет осенью

7 сен 2017 : 		 Новый альбом LOCH VOSTOK выйдет осенью

11 июл 2015 : 		 Новое видео LOCH VOSTOK

5 янв 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LOCH VOSTOK

3 авг 2012 : 		 Новый альбом LOCH VOSTOK выйдет в октябре

1 авг 2011 : 		 Новое видео LOCH VOSTOK

12 июн 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LOCH VOSTOK

6 июн 2011 : 		 LOCH VOSTOK на VICISOLUM PRODUCTIONS

15 сен 2010 : 		 Басист LOCH VOSTOK пропустит тур

6 июл 2010 : 		 LOCH VOSTOK начали запись нового альбома

6 мар 2006 : 		 Новый альбом LOCH VOSTOK выйдет на ESCAPI MUSIC
| - |

|||| сегодня

Новое видео LOCH VOSTOK



*
zoom
*
* *
"Enter The Resistance", новое видео группы LOCH VOSTOK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Opus Ferox - The Great Escape:

"The Freedom Paradox"
"Enter The Resistance"
"The Glorious Clusterfuck"
"Disillusion"
"Galacticide"
"When The Wolves Have Eaten Everything"
"Generation Fail"
"Seize The Night"
"The Great Escape"
"Save You"
"Black Neon Manifesto" (CD only)

LOCH VOSTOK Unveils New Video, вЂњEnter The ResistanceвЂќ



Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 223

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом