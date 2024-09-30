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Loch Vostok
Швеция
Death Metal
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30 сен 2024
Новое видео LOCH VOSTOK
‘Children of Science’, новое видео LOCH VOSTOK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Opus Ferox II – Mark of the Beast”:
Distant Assistance
Cult Status
The Great Wide Open
Children of Science
Senses
Drastic Measures
Rebel Command
Just Like That
Lords of the Inanimate
Ancient Body Switching Ritual
+0
-1
(
1
)
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30 сен 2024
dark_medieval_times
Лох Восток?
просмотров: 144
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
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Репортажи
Конкурсы
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Рецензии
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