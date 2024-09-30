Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с выступления SLAYER 26
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 25
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 14
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 13
*GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля 12
*Кавер-версия хита MADONNA от DOGMA 10
*Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE 9
*Вокалист SYSTEM OF A DOWN о самом неловком моменте на сцене 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с выступления SLAYER 26
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 25
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 14
[= ||| все новости группы



*

Loch Vostok

*



30 сен 2024 : 		 Новое видео LOCH VOSTOK

1 авг 2021 : 		 Новое видео LOCH VOSTOK

9 апр 2021 : 		 Новый альбом LOCH VOSTOK выйдет летом

23 ноя 2020 : 		 Новое видео LOCH VOSTOK

29 сен 2017 : 		 Видео с текстом от LOCH VOSTOK

22 сен 2017 : 		 Новый альбом LOCH VOSTOK выйдет осенью

7 сен 2017 : 		 Новый альбом LOCH VOSTOK выйдет осенью

11 июл 2015 : 		 Новое видео LOCH VOSTOK

5 янв 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LOCH VOSTOK

3 авг 2012 : 		 Новый альбом LOCH VOSTOK выйдет в октябре

1 авг 2011 : 		 Новое видео LOCH VOSTOK

12 июн 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LOCH VOSTOK

6 июн 2011 : 		 LOCH VOSTOK на VICISOLUM PRODUCTIONS

15 сен 2010 : 		 Басист LOCH VOSTOK пропустит тур

6 июл 2010 : 		 LOCH VOSTOK начали запись нового альбома

6 мар 2006 : 		 Новый альбом LOCH VOSTOK выйдет на ESCAPI MUSIC
| - |

|||| 30 сен 2024

Новое видео LOCH VOSTOK



zoom
‘Children of Science’, новое видео LOCH VOSTOK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Opus Ferox II – Mark of the Beast”:

Distant Assistance
Cult Status
The Great Wide Open
Children of Science
Senses
Drastic Measures
Rebel Command
Just Like That
Lords of the Inanimate
Ancient Body Switching Ritual




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 144

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом