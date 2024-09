30 сен 2024



Новое видео LOCH VOSTOK



‘Children of Science’, новое видео LOCH VOSTOK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Opus Ferox II – Mark of the Beast”:



Distant Assistance

Cult Status

The Great Wide Open

Children of Science

Senses

Drastic Measures

Rebel Command

Just Like That

Lords of the Inanimate

Ancient Body Switching Ritual







+0 -1



( 1 ) просмотров: 144