Переиздание UNION выйдет на виниле



Группа UNION, в состав которой входят John Corabi (Mötley Crüe, The Scream), Bruce Kulick (KISS, Grand Funk Railroad), Jamie Hunting (David Lee Roth, Vince Neil) и Brent Fitz (Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators, Vince Neil), совместно с Lindsley Records и Blackbird Entertainment объявили о том, что на eOne Music будет выпущена виниловая версия дебютного альбома The Blue Room.







