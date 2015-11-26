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Union

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Переиздание UNION выйдет на виниле



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Группа UNION, в состав которой входят John Corabi (Mötley Crüe, The Scream), Bruce Kulick (KISS, Grand Funk Railroad), Jamie Hunting (David Lee Roth, Vince Neil) и Brent Fitz (Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators, Vince Neil), совместно с Lindsley Records и Blackbird Entertainment объявили о том, что на eOne Music будет выпущена виниловая версия дебютного альбома The Blue Room.

UNION Featuring JOHN CORABI And BRUCE KULICK - Vinyl Reissues Coming Soon



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