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Переиздание UNION выйдет на виниле
Группа UNION, в состав которой входят John Corabi (Mötley Crüe, The Scream), Bruce Kulick (KISS, Grand Funk Railroad), Jamie Hunting (David Lee Roth, Vince Neil) и Brent Fitz (Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators, Vince Neil), совместно с Lindsley Records и Blackbird Entertainment объявили о том, что на eOne Music будет выпущена виниловая версия дебютного альбома The Blue Room. |
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