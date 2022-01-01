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Union

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Концерт UNION выйдет на виниле



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Концертный релиз UNION, в оригинале выпущенный в 1999 году, будет переиздан на различных винилах с дополнительным 7-дюймовым синглом:

"The Premier Edition" будет доступно с подписанной фотографией группы 10" x 10", ограниченной серией футболок Union T-Shirt, 180-граммовым виниловым двойным альбомом, полностью ремастированным, с новым художественным оформлением в разворотном конверте, и бонусным 7-дюймовым диском, включающим 2 дополнительных концертных трека. 

"The Royal Edition" будет доступно с подписанной фотографией группы размером 10" x 10"; 180-граммовым виниловым двойным альбомом, полностью ремастированным, с новым художественным оформлением в разворотном конверте, и бонусным 7-дюймовым диском, включающим 2 дополнительных концертных трека. 

"The Standard Edition" будет доступно с 180-граммовым виниловым двойным альбомом, полностью ремастированным, с новым художественным оформлением в разворотном конверте, и бонусным 7-дюймовым диском, включающим 2 дополнительных концертных трека. 

Трек-лист:

Side A
“Old Man Wise”
“Around Again”
“Heavy D…”

Side B
“Jungle”
“Love (I Don’t Need It Anymore)”
“Man In The Moon”

Side C
“I Walk Alone”
“Surrender”
“Pain Behind Your Eyes”

Side D
“Power To The Music”
“Tangerine”
“October Morning Wind”
“You’ve Got To Hide Your Love Away”

UNION Feat. BRUCE KULICK, JOHN CORABI вЂ“ 1999 Album Live In The Galaxy To Receive Vinyl Reissue




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