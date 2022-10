сегодня



Концерт UNION выйдет на виниле



Концертный релиз UNION, в оригинале выпущенный в 1999 году, будет переиздан на различных винилах с дополнительным 7-дюймовым синглом:



"The Premier Edition" будет доступно с подписанной фотографией группы 10" x 10", ограниченной серией футболок Union T-Shirt, 180-граммовым виниловым двойным альбомом, полностью ремастированным, с новым художественным оформлением в разворотном конверте, и бонусным 7-дюймовым диском, включающим 2 дополнительных концертных трека.



"The Royal Edition" будет доступно с подписанной фотографией группы размером 10" x 10"; 180-граммовым виниловым двойным альбомом, полностью ремастированным, с новым художественным оформлением в разворотном конверте, и бонусным 7-дюймовым диском, включающим 2 дополнительных концертных трека.



"The Standard Edition" будет доступно с 180-граммовым виниловым двойным альбомом, полностью ремастированным, с новым художественным оформлением в разворотном конверте, и бонусным 7-дюймовым диском, включающим 2 дополнительных концертных трека.



Трек-лист:



Side A

“Old Man Wise”

“Around Again”

“Heavy D…”



Side B

“Jungle”

“Love (I Don’t Need It Anymore)”

“Man In The Moon”



Side C

“I Walk Alone”

“Surrender”

“Pain Behind Your Eyes”



Side D

“Power To The Music”

“Tangerine”

“October Morning Wind”

“You’ve Got To Hide Your Love Away”







