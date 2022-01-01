Концерт UNION выйдет на виниле

Концертный релиз UNION, в оригинале выпущенный в 1999 году, будет переиздан на различных винилах с дополнительным 7-дюймовым синглом:
"The Premier Edition" будет доступно с подписанной фотографией группы 10" x 10", ограниченной серией футболок Union T-Shirt, 180-граммовым виниловым двойным альбомом, полностью ремастированным, с новым художественным оформлением в разворотном конверте, и бонусным 7-дюймовым диском, включающим 2 дополнительных концертных трека.
"The Royal Edition" будет доступно с подписанной фотографией группы размером 10" x 10"; 180-граммовым виниловым двойным альбомом, полностью ремастированным, с новым художественным оформлением в разворотном конверте, и бонусным 7-дюймовым диском, включающим 2 дополнительных концертных трека.
"The Standard Edition" будет доступно с 180-граммовым виниловым двойным альбомом, полностью ремастированным, с новым художественным оформлением в разворотном конверте, и бонусным 7-дюймовым диском, включающим 2 дополнительных концертных трека.
Трек-лист:
Side A
“Old Man Wise”
“Around Again”
“Heavy D…”
Side B
“Jungle”
“Love (I Don’t Need It Anymore)”
“Man In The Moon”
Side C
“I Walk Alone”
“Surrender”
“Pain Behind Your Eyes”
Side D
“Power To The Music”
“Tangerine”
“October Morning Wind”
“You’ve Got To Hide Your Love Away”
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