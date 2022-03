сегодня



Рассказ о винилах UNION



UNION опубликовали видео, в котором представляют виниловые версии дебютного альбома:



Side One

"Old Man Wise"

"Around Again"

"Pain Behind Your Eyes"

"Love (I Don’t Need It Anymore)"





Side Two

"Heavy D…"

"Let It Flow"

"Empty Soul"

"October Morning Wind"





Side Three

"Get Off My Cloud"

"Tangerine"

"Robin’s Song"

"Oh Darling" (Bonus Track)





Side Four

"Walking In Your Sleep" (Bonus Track)

"For You" (Bonus Track)

"Love (I Don’t Need It Anymore)" (Acoustic Bonus Track)







+0 -0



просмотров: 194