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ORDER в студии



Группа ORDER, в состав которой входят оригинальный барабанщик MAYHEM Kjetil "Manheim" Haraldsson, оригинальный вокалист MAYHEM Eirik "Messiah" Nordheim, оригинальный басист CADAVER René Jansen и лидер CADAVER Anders "Neddo" Odden сообщила о том, что приступила к записи нового материала.







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