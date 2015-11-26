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ORDER в студии
Группа ORDER, в состав которой входят оригинальный барабанщик MAYHEM Kjetil "Manheim" Haraldsson, оригинальный вокалист MAYHEM Eirik "Messiah" Nordheim, оригинальный басист CADAVER René Jansen и лидер CADAVER Anders "Neddo" Odden сообщила о том, что приступила к записи нового материала. |
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