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10 июл 2021
Новый альбом ORDER выйдет осенью
Группа ORDER, в состав которой входят оригинальный барабанщик MAYHEM Kjetil "Manheim" Haraldsson, оригинальный вокалист MAYHEM Eirik "Messiah" Nordheim, оригинальный басист CADAVER René Jansen и лидер CADAVER Anders "Neddo" Odden, выпустит новую работу, получившую название The Gospel, первого октября.
Трек-лист:
"Pneuma"
"Rise"
"Bringer of Salt"
"It Burns"
"The Gospel"
"Gal.Lu"
"Descend"
"Lust"
"My Pain"
"Tomb"
"Pneuma II"
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