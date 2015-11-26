Новое видео ORDER

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Order

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Группа ORDER, в состав которой входят оригинальный барабанщик MAYHEM Kjetil "Manheim" Haraldsson, оригинальный вокалист MAYHEM Eirik "Messiah" Nordheim, оригинальный басист CADAVER René Jansen и лидер CADAVER Anders "Neddo" Odden, выпустит новую работу, получившую название The Gospel, первого октября.

Трек-лист:

"Pneuma"
"Rise"
"Bringer of Salt"
"It Burns"
"The Gospel"
"Gal.Lu"
"Descend"
"Lust"
"My Pain"
"Tomb"
"Pneuma II"

Видео на “It Burns” доступно ниже.

ORDER Feat. Original MAYHEM Members Release вЂњIt BurnsвЂќ Video



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