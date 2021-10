Новое видео ORDER

сегодня



Группа ORDER, в состав которой входят оригинальный барабанщик MAYHEM Kjetil "Manheim" Haraldsson, оригинальный вокалист MAYHEM Eirik "Messiah" Nordheim, оригинальный басист CADAVER René Jansen и лидер CADAVER Anders "Neddo" Odden, выпустит новую работу, получившую название The Gospel, первого октября.



Трек-лист:



"Pneuma"

"Rise"

"Bringer of Salt"

"It Burns"

"The Gospel"

"Gal.Lu"

"Descend"

"Lust"

"My Pain"

"Tomb"

"Pneuma II"



Видео на “It Burns” доступно ниже.







