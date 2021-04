сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома FARGO



FARGO представили обложку и трек-лист нового альбома "Strangers D'Amour", выход которого намечен 25 июня на CD/виниле на SPV/Steamhammer:



"Rain Of Champagne"

"Gimme That Bone"

"Closer To The Sun"

"Time"

"Mary Says"

"Law Of The Jungle"

"Homesick"

"Dear Miss Donna Vetter"

"No Reason To Cry"

"Car Expert"

"Why Don’t You"







просмотров: 87