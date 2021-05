сегодня



Новое видео FARGO



"Gimme That Bone", новое видео группы FARGO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Strangers D'Amour", выходящего 25 июня на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Rain Of Champagne"

"Gimme That Bone"

"Closer To The Sun"

"Time"

"Mary Says"

"Law Of The Jungle"

"Homesick"

"Dear Miss Donna Vetter"

"No Reason To Cry"

"Car Expert"

"Why Don’t You"







