Переиздания FARGO выйдут зимой



FARGO сообщили о том, что 23 февраля на Steamhammer/SPV будет выпущен бокс-сет из 4CD, включающий такие альбомы как Wishing Well (1979), No Limit (1980), Frontpage Lover (1981) и F (1982).



CD 1: Wishing Well

1. More Of Your Life

2. Little Smile

3. Silent Summernight

4. What Do You Feel

5. Blue Eyes

6. What Are You Doing

7. Born Under A Bad Sign

8. Fun Is Not Enough

9. Highway

10. A Kiss In The Rain

11. When The Show Is Over



CD 2: No Limit

1. Just The Music

2. Soul Survivor

3. Hot Nights

4. I'm A Loser

5. Walking In The Moonlight

6. Take It Easy

7. Get Up

8. The Last



CD 3: Frontpage Lover

1. Frontpage Lover

2. A Girl Like A Trigger

3. Sunmaker

4. 27 Hours A Day

5. Arrows In The Wind

6. Tokyo

7. Angel

8. Little Miss Mystery

9. Take Saeix

10. Wheel Of Fortune



CD 4: F

1. F

2. Here We Are

3. Squeeze Me

4. Feel Like Dancing

5. No Trouble

6. Plastic Chicks

7. The Tide Is Turning

8. Be My Brother

9. My Sweet Darling

10. Aphrodite Women

11. Hard Attack







