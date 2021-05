сегодня



Переиздание D-A-D выйдет на виниле



Двадцать шестого июня тиражом в 250 копий будет выпущен виниловый вариант альбома D-A-D "A Prayer For The Loud".



Трек-лист:



"Burning Star"

"A Prayer For The Loud"

"Nothing Ever Changes"

"The Sky Is Made Of Blues"

"The Real Me"

"No Doubt About It"

"A Drug For The Heart"

"Musical Chairs"

"Time Is A Train"

"Happy Days In Hell"

"If The World Just"







+0 -0



просмотров: 172