Профессиональное видео полного выступления D-A-D



Профессиональное видео полного выступления D-A-D, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"A New Age Moving In"

"Jihad"

"Evil Twin"

"Everything Glows"

"Monster Philosophy"

"Riding With Sue"

"I Want What She's Got"

"Bad Craziness"

"Sleeping My Day Away"







