6 май 2019



Обложка и трек-лист нового альбома D-A-D



Датские рокеры D-A-D выпустят первый за восемь лет студийный материал, "A Prayer For The Loud", тридцать первого мая на AFM Records:



01. Burning Star



02. A Prayer For The Loud



03. Nothing Ever Changes



04. The Sky Is Made Of Blues



05. The Real Me



06. No Doubt About It



07. A Drug For The Heart



08. Musical Chairs



09. Time Is A Train



10. Happy Days In Hell



11. If The World Just



















