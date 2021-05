сегодня



Новое видео TRAGEDY



"You’re the One That I Want", новое видео группы TRAGEDY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из сборника Disco Balls To The Wall, выходящего 30 июля на Napalm Records в следующих вариантах:



- 2-LP Gatefold (Orange transparent) - strictly limited to 300 copies worldwide

- 1-CD Digipack

- Digital Album



Трек-лист:



"Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)"

"You're The One That I Want"

"Evil / Baker Street"

"Stayin' Alive"

"Sweet Caroline"

"Raining Blood" / "It's Raining Men"

"How Deep Is Your Love"

"Aquarius" / "Let The Sunshine In"

"Africa"

"Total Eclipse Of The Heart"

"Tragedy"

"Dancing Queen"

"Skyfall"

"Hot Stuff"







