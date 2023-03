сегодня



Новое видео TRAGEDY



"I Will Survive", новое видео группы TRAGEDY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома I Am Woman, выходящего третьего марта на Napalm Records:



"Le Freak"

"I Will Survive"

"She Bop"

"Memory"

"Lay All Your Love On Me"

"Venus"

"Goldfinger"

"Respect"

"Flashdance... What A Feeling"

"I’m So Excited"

"Here You Come Again"

"All I Wanna Do"

"I Am Woman"

"Roar" http://www.letsmaketragedyhappen.com







