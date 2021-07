сегодня



Кавер-версия NEIL DIAMOND от TRAGEDY



“Sweet Caroline”, новое видео группы TRAGEDY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из сборника Disco Balls To The Wall, выходящего 30 июля на Napalm Records в следующих вариантах:



- 2-LP Gatefold (Orange transparent) - strictly limited to 300 copies worldwide

- 1-CD Digipack

- Digital Album



Трек-лист:



"Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)"

"You're The One That I Want"

"Evil / Baker Street"

"Stayin' Alive"

"Sweet Caroline"

"Raining Blood" / "It's Raining Men"

"How Deep Is Your Love"

"Aquarius" / "Let The Sunshine In"

"Africa"

"Total Eclipse Of The Heart"

"Tragedy"

"Dancing Queen"

"Skyfall"

"Hot Stuff"







