сегодня



THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN, RAINBOW, JOURNEY, SURVIVOR, DEEP PURPLE



В видео, опубликованном ниже, Thomas Zwijsen исполняет кавер-версии на Iron Maiden "Fear Of The Dark", Rainbow "Temple Of The King", Deep Purple "Smoke On The Water", Journey "Don't Stop Believin'" и Survivor "Eye Of The Tiger".







+0 -2



просмотров: 189