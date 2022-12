сегодня



THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN... Альбомом!



В видео, опубликованном ниже, Thomas Zwijsen исполняет целый альбом IRON MAIDEN!



"Aces High" (with Ben Woods)

"2 Minutes To Midnight"

"Losfer Words"

"Flash Of The Blade"

"The Duellists" (with Wiki Violin)

"Back In The Village"

"Powerslave" (with Nathanael Taekema)

"Rime of the Ancient Mariner" (with Nathanael Taekema)







