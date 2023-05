сегодня



THOMAS ZWIJSEN исполняет...целый концерт!



В видео, опубликованном ниже, Thomas Zwijsen исполняет не просто одну песню IRON MAIDEN, а целый набор песен IRON MAIDEN, порядок которых неожиданным образом совпадает с сет-листом нового тура коллектива:



"Caught Somewhere In Time"

"Stranger In A Strange Land"

"The Writing On The Wall"

"Days Of Future Past"

"The Time Machine"

"The Prisoner"

"Death Of The Celts"

"Can I Play With Madness"

"Heaven Can Wait"

"Alexander The Great"

"Fear Of The Dark"

"Iron Maiden"

"Hell On Earth"

"The Trooper"

"Wasted Years"







