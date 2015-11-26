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Mortemia

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MORTEN VELAND возродил MORTEMIA



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MORTEN VELAND сообщил о том, что решил вернуться к проекту MORTEMIA:

«После 11 лет молчания я наконец-то нашел время, чтобы снова активировать свой сольный проект MORTEMIA. На этот раз я вернулся с новой, отличной от прежней концепцией. В каждой новой песне будет участвовать известный и хорошо зарекомендовавший вокалист/ка. Этот новый проект называется The Pandemic Pandemonium Sessions и он будет выпущен в виде серии цифровых синглов.

Для меня большое удовольствие и честь представить мою первую специальную гостью — Madeleine Liljestam из шведской группы Eleine. Песня называется "The Enigmatic Sequel" и она будет доступна на всех цифровых платформах 14 мая 2021 года.

Для меня MORTEMIA — это своего рода путешествие назад в девяностые, поскольку песни очень сильно вдохновлены этим десятилетием в музыкальном отношении, в то время как моя другая группа Sirenia — это скорее путешествие в будущее в музыкальном плане. Первая песня — это только начало и я очень взволнован тем что будет дальше. Для меня большая честь и привилегия работать с такими талантливыми исполнителями и я не могу дождаться, когда смогу поделиться с вами новыми композициями в ближайшем будущем!»

SIRENIA / TRISTANIA Founder MORTEN VELAND Resurrects MORTEMIA Solo Project, Announces The Pandemic Pandemonium Sessions



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