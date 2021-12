сегодня



Новые песни MORTEMIA



MORTEMIA опубликовали новый трек My Demons and I, в записи которого принимала участие вокалистка Unleash The Archers Brittney Slayes. Также доступна композиция Devastation Bound, в записи которой принимала участие Melissa Bonny.











