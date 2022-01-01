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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
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Mortemia

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10 дек 2022 : 		 Кавер-версия MADONNA от MORTEMIA

30 окт 2022 : 		 Новое видео MORTEMIA

19 окт 2022 : 		 Новая песня MORTEMIA

7 сен 2022 : 		 Новое видео MORTEMIA

22 июн 2022 : 		 Новая песня MORTEMIA

6 май 2022 : 		 Новая песня MORTEMIA

7 мар 2022 : 		 Вокалистка METALITE в новом треке MORTEMIA

8 фев 2022 : 		 Новая песня MORTEMIA

14 дек 2021 : 		 Новые песни MORTEMIA

13 сен 2021 : 		 LIV KRISTINE в новом треке MORTEMIA

5 июл 2021 : 		 Новая песня MORTEMIA

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13 фев 2010 : 		 Первое видео MORTEMIA

9 фев 2010 : 		 Еще один трек MORTEMIA

17 янв 2010 : 		 Дебют MORTEMIA выйдет в феврале

10 июн 2009 : 		 Новая группа Morten'a Veland'a
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|||| сегодня

Кавер-версия MADONNA от MORTEMIA



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MORTEMIA опубликовали видео на собственное прочтение хита MADONNA Frozen feat. Federica Lanna (Volturian).




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