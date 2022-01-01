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Видео с первого выступления PANTERA
23
Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома
17
Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине
14
Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп...
13
TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»
11
Новое видео KATATONIA
11
Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA
11
Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку»
10
Новая песня OBITUARY
10
Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно...
10
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Видео с первого выступления PANTERA
23
Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома
17
Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине
14
Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп...
13
TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»
11
все новости группы
Mortemia
Норвегия
Gothic Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/mortemiano
Facebook:
https://www.facebook.com/mortemianorway
10 дек 2022
:
Кавер-версия MADONNA от MORTEMIA
30 окт 2022
:
Новое видео MORTEMIA
19 окт 2022
:
Новая песня MORTEMIA
7 сен 2022
:
Новое видео MORTEMIA
22 июн 2022
:
Новая песня MORTEMIA
6 май 2022
:
Новая песня MORTEMIA
7 мар 2022
:
Вокалистка METALITE в новом треке MORTEMIA
8 фев 2022
:
Новая песня MORTEMIA
14 дек 2021
:
Новые песни MORTEMIA
13 сен 2021
:
LIV KRISTINE в новом треке MORTEMIA
5 июл 2021
:
Новая песня MORTEMIA
12 май 2021
:
MORTEN VELAND возродил MORTEMIA
13 фев 2010
:
Первое видео MORTEMIA
9 фев 2010
:
Еще один трек MORTEMIA
17 янв 2010
:
Дебют MORTEMIA выйдет в феврале
10 июн 2009
:
Новая группа Morten'a Veland'a
сегодня
Кавер-версия MADONNA от MORTEMIA
MORTEMIA опубликовали видео на собственное прочтение хита MADONNA Frozen feat. Federica Lanna (Volturian).
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет