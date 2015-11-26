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Madman's Lullaby

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Новое видео MADMAN'S LULLABY



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"In Your Mind", новое видео MADMAN'S LULLABY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Nocturnal Overdrive Part 1, выход которого намечен на 27 мая на MR Records:

"Love Rain Down"
"Next Show"
"Drive Me Crazy"
"Love Don't Come Easy"
"In Your Mind"
"Never Too Late"

MADMAN'S LULLABY To Release Nocturnal Overdrive Part 1 Album This Month; "In Your Mind" Music Video Streaming



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