Новый ЕР MADMAN'S LULLABY выйдет весной

MADMAN'S LULLABY выпустят новый ЕР, получивший название "Nocturnal Overdrive Part 2", 21 апреля на MR Records.



Трек-лист:



"Thick And Thin"

"Inside Out"

"Falling"

"Tell Me I'm Right"

"Ask For Nothing"







