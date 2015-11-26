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Madman's Lullaby

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Новое видео MADMAN'S LULLABY



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"Love Don't Come Easy", новое видео MADMAN'S LULLABY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР "Nocturnal Overdrive Part 1", выход которого состоялся 27 мая на MR Records.

Трек-лист:

"Love Rain Down"
"Next Show"
"Drive Me Crazy"
"Love Don't Come Easy"
"In Your Mind"
"Never Too Late"

MADMANвЂ™S LULLABY Release вЂњLove DonвЂ™t Come EasyвЂќ Video



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