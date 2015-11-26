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Новое видео MADMAN'S LULLABY
"Love Don't Come Easy", новое видео MADMAN'S LULLABY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР "Nocturnal Overdrive Part 1", выход которого состоялся 27 мая на MR Records.
Трек-лист:
"Love Rain Down"
"Next Show"
"Drive Me Crazy"
"Love Don't Come Easy"
"In Your Mind"
"Never Too Late"
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