сегодня



Переиздания IF THESE TREES COULD TALK выйдут летом



Девятого июня IF THESE TREES COULD TALK представят серию виниловых переизданий классических альбомов:



Above The Earth, Below The Sky:

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- sky blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- "Firefly"-dark teal marbled & splatter vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- grey marbled vinyl (US exclusive)

- seafoam marbled vinyl (US exclusive)

- green / black dust vinyl (US exclusive)



Red Forest:

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- dark wine red marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- rose white metal & splatter vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- violet marbled vinyl (US exclusive)

- transparent peach marbled vinyl (US exclusive)

- clear / black dust vinyl (US exclusive)



The Bones Of A Dying World:

- silver vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- gold vinyl (US exclusive)

- red marbled vinyl (US exclusive)







