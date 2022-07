13 июл 2022



Дебют IF THESE TREES COULD TALK будет переиздан



Metal Blade сообщили о выпуске переиздания дебютного ЕР IF THESE TREES COULD TALK, который будет доступен в следующих вариантах:



US Vinyl Variants:

Gold

Smoky Black



EU Vinyl Variants:

180g Black

Marbled Gold / Black Vinyl (ltd. 500)

Milky White (ltd. 500)



Трек-лист:



“Malabar Front”

“Smoke Stacks”

“The Friscalating Dusklight”

“Signal Tree”

“The Death Of Paradigm”

“41°4'23n, -81°31'4w”







