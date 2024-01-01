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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 60
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 40
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If These Trees Could Talk

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|||| сегодня

Новая песня IF THESE TREES COULD TALK



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"Trail Of Whispering Giants", новая песня группы IF THESE TREES COULD TALK, доступна для прослушивания ниже.

IF THESE TREES COULD TALK Release First New Music In Eight Years; "Trail Of Whispering Giants" Visualizer Streaming




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