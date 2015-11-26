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CHRIS CAFFERY вспоминает о записи кавер-версии DEEP PURPLE



CHRIS CAFFERY (Savatage, Trans-Siberian Orchestra) опубликовал следующее сообщение:



«В эту пятницу я вспомнил холодную зиму 1999 года в Гамбурге, когда был сопродюсером и записывал самую первую пластинку Metalium. Я не могу точно вспомнить, как однажды в разговоре всплыла именно эта версия песни. Я знаю, что покойный Ларс Ратц говорил о том, что, возможно, запишет кавер-версию. Я упомянул эту песню и имел в виду именно такую аранжировку. Кажется, я сказал что-то вроде того, что никто ещё не записал "Smoke On The Water" в таком духе, а ведь эту песню исполняло больше гитаристов, чем любую другую рок-песню в истории. Я помню, как записывал этот трек с Mike'ом Terrana. Его эмоции были очень бурными, когда он писал свои партии. Ему потребовалась всего пара дублей, но я думаю, что он хотел сделать это с первого раза, а мы просто промахнулись. Что-то оказалось в воздухе от ударной установки, но я не могу вспомнить что! Идея небольшого изменения и металлического выпада в конце появилась у меня как раз тогда, когда мы с Mike'ом джемовали в комнате для записи.



Я старался сделать это соло как можно ближе к той версии, которая была у меня от Blackmore'a. На этой записи я также использовал все свои гитары, в том числе свой чёрный Fender Strat начала 1970-х годов. Так что я смог получить этот звук естественным образом!



Ещё один забавный факт: меня не было там, когда всё это сводилось и редактировалось. Ларс отредактировал небольшие остановки в куплетах в музыке. Я же не слышал финальный микс пока не получил реальную копию CD. Не думаю, что мне понравились эти изменения, когда я впервые их услышал, но было уже слишком поздно что-либо менять. Оригинальная запись была просто немного более прямой в исполнении всех куплетов. Возможно, всё дело только в моём вкусе, и потому что именно моей была оригинальная аранжировка. Кажется, я помню, как сказал ему, что с этими остановками она звучит как какая-то танцевальная мелодия!



Всё ещё очень грустно, что пришло известие о кончине Ларса. Мы как раз обсуждали и сочиняли материал для воссоединения группы. В данный момент мы с музыкантами сочинили и записали песню в честь Ларса. Это традиционная песня в стиле Metalium, которая, я думаю, понравится всем поклонникам металла, когда они её услышат!



Я общаюсь с Xenning'ом и Matthias"ом почти каждый день, пока мы работаем над ней, и я думаю, что этот процесс помогает всем исцелиться от потери нашего друга и товарища по группе».

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