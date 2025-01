CHRIS CAFFERY о компиляции

сегодня



CHRIS CAFFERY опубликовал следующее сообщение:



«Я не знаю, как пролетели годы». Пол О'Нил положил эти слова на песню «When The Crowds Are Gone» группы Savatage. Пока публика возвращается к Savatage, я продолжаю работать над новым релизом своей сольной музыки. Эта фотография в стиле cammo была сделана для моего диска WARPED. Макияж и фото были сделаны моим хорошим другом Кемпом Мулом. Кемп — очень успешная модель, художник и музыкант, который также отлично разбирается в фотографии.



Как вы, возможно, знаете, а возможно, и нет, в прошлом году я записал новый сингл под названием «Do You See What I See Now». Сначала мне пришла в голову идея выпустить его к 20-летней годовщине выхода моего диска WARPED, но мой лейбл Metalville Records в Германии предложил мне попробовать сделать это как-то по-другому. Итак, я решил выпустить сборник «20 Years Of The Music Man», поскольку все музыкальные произведения, записанные мной как сольным исполнителем, были завершены с 2004 по 2024 год.



У меня было несколько песен, выпущенных в качестве синглов, несколько неизданных треков и некоторые, которые, по моему мнению, остались без должного внимания. Среди них была песня «Music Man», а также «Pisses Me Off», поэтому я включил их в этот релиз.



Я никогда не выпускал виниловых сольных пластинок, поэтому я подумал, что тяжелая сторона и сторона с такими песнями, как «Music Man», будут очень кстати.



Вот текущий трек-лист для виниловой версии:



Side 1

“Do You See What I See Now”

“May Day” (single release only)

“Sick Of This Shit” (single release only)

“Fright Knights” (track from WARPED, only released on my Mold EP)

“Last Time” (unreleased track from Faces)

“Pisses Me Off” (shorter version off Music Man EP)



Side 2

“Music Man”

“What Child Is This” (instrumental from Music Man EP)

“My Light” (released on Metalville anniversary CD)

“I Miss You Sometimes” (unreleased track from Faces)

“Glitter” (single release only)

“Then She’s Gone” (unreleased demo)



На CD будут бонуса с моих сольных альбомов, есть предложения о том, какие это могут быть песни? Ну а что касается оформления, то за него отвечал Frederic Descamps — мне очень нравится то, что он сделал. И я надеюсь выпустить эту пластинку летом».











