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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 144
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 42
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 21
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
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Chris Caffery

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23 дек 2024 : 		 CHRIS CAFFERY готовит сингл

2 май 2023 : 		 CHRIS CAFFERY выпустил новый сингл

3 июн 2021 : 		 CHRIS CAFFERY исполняет WARRANT

24 май 2021 : 		 CHRIS CAFFERY вспоминает о записи кавер-версии DEEP PURPLE

6 янв 2021 : 		 Потерянный трек CHRIS CAFFERY

27 авг 2020 : 		 CHRIS CAFFERY представил новый трек

8 авг 2020 : 		 CHRIS CAFFERY работает над новым синглом

2 авг 2018 : 		 Видео с текстом от CHRIS CAFFERY

16 фев 2018 : 		 CHRIS CAFFERY работает над новым альбомом

15 окт 2017 : 		 Возможные названия новых песен CHRIS CAFFERY

19 июл 2017 : 		 CHRIS CAFFERY о Дэвиде Заблидовски

13 апр 2017 : 		 CHRIS CAFFERY о Поле О'Ниле

23 июн 2015 : 		 CHRIS CAFFERY исполнил кавер-версию ZZ TOP

16 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHRIS CAFFERY

9 май 2015 : 		 CHRIS CAFFERY завершил запись

30 апр 2015 : 		 Фрагмент нового трека CHRIS'a CAFFERY

3 апр 2015 : 		 Название нового альбома CHRIS'a CAFFERY

24 мар 2015 : 		 Фрагмент нового трека CHRIS'a CAFFERY

13 фев 2015 : 		 CHRIS CAFFERY о записи

5 фев 2015 : 		 CHRIS CAFFERY о записи вокала

25 янв 2015 : 		 Фрагмент нового трека CHRIS'a CAFFERY

15 янв 2015 : 		 Фрагмент нового трека CHRIS CAFFERY

14 янв 2015 : 		 CHRIS CAFFERY о сольном альбоме

11 сен 2014 : 		 Новый сингл CHRIS'a CAFFERY

9 сен 2014 : 		 CHRIS CAFFERY выпустит альбом летом

9 окт 2013 : 		 CHRIS CAFFERY выпустит новый трек в конце октября
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CHRIS CAFFERY готовит сингл



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CHRIS CAFFERY опубликовал следующее сообщение:

«Я хотел выложить эту первую фотографию с тех пор, как мы покинули репетиции! Наша политика в туре - вести репетиции в оффлайне и не выкладывать фото с места событий. Я написал и записал новый сингл до того, как мы отправились в гастрольный тур. Я писал об этой песне здесь; она называется «Do You See What I See Now?». В песне звучит гитара и вокал, а также приглашенный вокалист Jeff Scott Soto, исполняющий в песне роль Дьявола! Партию баса исполняет Sean McNabb. Кроме того, в ней также участвуют Brian Tichy на барабанах и Derek Sherinian на клавишных. В сольной части Derek сразился со мной. Это очень крутая композиция, которую я планирую выпустить вместе с юбилейным переизданием двух моих первых сольных альбомов в той или иной форме. Возможно, я запишу новый вокал для «Pisses Me Off 2025»! Для меня было большой честью и радостью, что JSS исполнил эту песню вместе со мной!».



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