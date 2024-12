сегодня



CHRIS CAFFERY готовит сингл



CHRIS CAFFERY опубликовал следующее сообщение:



«Я хотел выложить эту первую фотографию с тех пор, как мы покинули репетиции! Наша политика в туре - вести репетиции в оффлайне и не выкладывать фото с места событий. Я написал и записал новый сингл до того, как мы отправились в гастрольный тур. Я писал об этой песне здесь; она называется «Do You See What I See Now?». В песне звучит гитара и вокал, а также приглашенный вокалист Jeff Scott Soto, исполняющий в песне роль Дьявола! Партию баса исполняет Sean McNabb. Кроме того, в ней также участвуют Brian Tichy на барабанах и Derek Sherinian на клавишных. В сольной части Derek сразился со мной. Это очень крутая композиция, которую я планирую выпустить вместе с юбилейным переизданием двух моих первых сольных альбомов в той или иной форме. Возможно, я запишу новый вокал для «Pisses Me Off 2025»! Для меня было большой честью и радостью, что JSS исполнил эту песню вместе со мной!».





