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Новое видео STAHLMANN



"Gottmaschine", новое видео группы STAHLMANN, доступно для просмотра ниже. Последний на сегодняшний день альбом группы "Kinder der Sehnsucht" был выпущен в 2019 году. В январе этого года представители NDH-сцены уже опубликовали новую песню "Sünder". "Gottmaschine" - вторая новая композиция перед релизом следующего, седьмого студийного альбома, который STAHLMANN надеется выпустить еще в этом году.

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