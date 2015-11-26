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Stahlmann

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17 май 2021 : 		 Новое видео STAHLMANN

21 мар 2019 : 		 Новая песня STAHLMANN

25 фев 2019 : 		 Новое видео STAHLMANN

17 фев 2019 : 		 Новое видео STAHLMANN

7 июн 2017 : 		 Новое видео STAHLMANN

28 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома STAHLMANN

19 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома STAHLMANN

1 мар 2017 : 		 Новое видео STAHLMANN

26 июл 2015 : 		 Новое видео STAHLMANN

17 апр 2013 : 		 Трейлер нового альбома STAHLMANN

10 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STAHLMANN

17 дек 2012 : 		 STAHLMANN опубликуют новый трек 21.12.12

21 фев 2012 : 		 Новое видео STAHLMANN

18 янв 2012 : 		 Превью нового альбома STAHLMANN

26 дек 2011 : 		 Новое видео STAHLMANN

21 янв 2011 : 		 Новое видео STAHLMANN
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Новое видео STAHLMANN



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"Gottmaschine", новое видео группы STAHLMANN, доступно для просмотра ниже. Последний на сегодняшний день альбом группы "Kinder der Sehnsucht" был выпущен в 2019 году. В январе этого года представители NDH-сцены уже опубликовали новую песню "Sünder". "Gottmaschine" - вторая новая композиция перед релизом следующего, седьмого студийного альбома, который STAHLMANN надеется выпустить еще в этом году.

STAHLMANN Drop New Single "Gottmaschine"; Music Video Streaming



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