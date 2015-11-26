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Новая песня STAHLMANN



"Wollust", новая песня группы STAHLMANN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из будущего альбома "Quarz", который выходит 10 декабря этого года на AFM Records. Седьмой студийный альбом группы будет содержать десять треков. "Quarz" спродюсирован лидером и вокалистом группы, Martin'ом Soer'ом. Сведение и мастеринг выполнил Frank Gryner (Rob Zombie, Andrew W.K., A Perfect Circle) в студии God Complex (Ontario, Canada).



Mart: «На этом альбоме мы сознательно вернулись к нашим корням, к традициям олдскульного NDH, которого мы придерживались на первых трёх альбомах. В этот раз мы соединили "классику" с современными, соответствующими духу времени идеями. В результате у нас получился сбалансированный, законченный, цепляющий материал, полностью соответствующий тому, чем знаменит Stahlmann».



Текущий состав группы: Mart (вокал, программирование), Mario (гитара), Emu (бас), Tacki (ударные).

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