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Stahlmann

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18 окт 2021 : 		 Новая песня STAHLMANN

30 авг 2021 : 		 Детали нового альбома и видео STAHLMANN

17 май 2021 : 		 Новое видео STAHLMANN

21 мар 2019 : 		 Новая песня STAHLMANN

25 фев 2019 : 		 Новое видео STAHLMANN

17 фев 2019 : 		 Новое видео STAHLMANN

7 июн 2017 : 		 Новое видео STAHLMANN

28 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома STAHLMANN

19 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома STAHLMANN

1 мар 2017 : 		 Новое видео STAHLMANN

26 июл 2015 : 		 Новое видео STAHLMANN

17 апр 2013 : 		 Трейлер нового альбома STAHLMANN

10 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STAHLMANN

17 дек 2012 : 		 STAHLMANN опубликуют новый трек 21.12.12

21 фев 2012 : 		 Новое видео STAHLMANN

18 янв 2012 : 		 Превью нового альбома STAHLMANN

26 дек 2011 : 		 Новое видео STAHLMANN

21 янв 2011 : 		 Новое видео STAHLMANN
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Новая песня STAHLMANN



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"Wollust", новая песня группы STAHLMANN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из будущего альбома "Quarz", который выходит 10 декабря этого года на AFM Records. Седьмой студийный альбом группы будет содержать десять треков. "Quarz" спродюсирован лидером и вокалистом группы, Martin'ом Soer'ом. Сведение и мастеринг выполнил Frank Gryner (Rob Zombie, Andrew W.K., A Perfect Circle) в студии God Complex (Ontario, Canada).

Mart: «На этом альбоме мы сознательно вернулись к нашим корням, к традициям олдскульного NDH, которого мы придерживались на первых трёх альбомах. В этот раз мы соединили "классику" с современными, соответствующими духу времени идеями. В результате у нас получился сбалансированный, законченный, цепляющий материал, полностью соответствующий тому, чем знаменит Stahlmann».

Текущий состав группы: Mart (вокал, программирование), Mario (гитара), Emu (бас), Tacki (ударные).




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