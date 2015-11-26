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Детали нового альбома и видео STAHLMANN
"Krähen der Nacht", новое видео группы STAHLMANN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Quartz", который будет выпущен 19 ноября этого года на AFM Records.
Седьмой студийный альбом группы будет содержать десять треков и выйдет в виде диджипака и бокс-сета. "Quartz" спродюсирован лидером и вокалистом группы — Martin'ом Soer'ом. Сведение и мастеринг выполнил Frank Gryner (Rob Zombie, Andrew W.K., A Perfect Circle) в студии God Complex (Ontario, Canada).
Вот что говорит по поводу альбома сам Mart: «На этом альбоме мы сознательно вернулись к нашим корням, к традициям олдскульного NDH, которого мы придерживались на первых трёх альбомах. В этот раз мы соединили "классику" с современными, соответствующими духу времени идеями. В результате у нас получился сбалансированный, законченный, цепляющий материал, полностью соответствующий тому, чем знаменит Stahlmann».
Текущий состав: Mart (вокал, программирование), Mario (гитара), Emu (бас), Tacki (ударные).
Трек-лист:
01 Wolllust
02 Sünder
03 Krähen der Nacht
04 Gottmaschine
05 Sonnenreich
06 Gegen Den Strom
07 Herz & Tränen
08 Der Sturm
09 Tobsucht
10 Willst Du
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